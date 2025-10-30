Provedel e Semper chiudono la porta | alla Garibaldi Arena finisce a reti inviolate

PISA – Il turno infrasettimanale di Serie A si chiude senza reti, ma con tante occasioni e un ritmo intenso fino al triplice fischio. Il Pisa parte forte, sostenuto dal pubblico di casa, e crea le prime due occasioni con Tramoni e Touré, che però sprecano. La Lazio cresce con il passare dei minuti: alla mezz’ora Isaksen sfiora il vantaggio, e poco dopo Basic colpisce il palo con un gran sinistro dalla distanza. Nella ripresa la partita resta viva. Provedel salva i biancocelesti con una grande parata su Moreo, mentre ancora Touré manda di poco a lato di testa. Nel finale Sarri prova a cambiare l’inerzia inserendo Pedro e Vecino, ma la spinta laziale si infrange contro un Pisa ordinato e coraggioso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it