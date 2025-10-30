Proteste dopo il voto
Secondo i risultati ufficiali annunciati il 27 ottobre dal consiglio costituzionale del Camerun, il presidente Paul Biya, 92 anni, ha ottenuto un ottavo mandato con il 53,66. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Gianturco, paura e proteste dopo il rogo. Il sindaco chiede l’intervento del prefetto - X Vai su X
Continuano le proteste di massa in Camerun dopo l’annuncio, ieri, dei risultati delle elezioni presidenziali, che hanno decretato la vittoria del presidente in carica Paul Biya. Nella grande città portuale di Douala i manifestanti hanno eretto barricate e incendia - facebook.com Vai su Facebook
POLITICA Regionali, Siorini chiama alla protesta: “Il vero voto sarà l’astensionismo” - Il leader dei Sovranisti sottolinea anche come, dietro l’apparente competizione, si nascondano accordi di potere preconfezionati. Da statoquotidiano.it
Proteste dopo il voto - In occasione delle elezioni amministrative del 4 ottobre, in Georgia si sono riaccese le proteste contro il partito filorusso e ultraconservatore Sogno georgiano (Sg), al potere dal 2012. Si legge su internazionale.it
Georgia, il premier promette ritorsioni dopo le proteste di ieri per il voto amministrativo - Il primo ministro Kobakhidze parla di "rappresaglie", il presidente della Repubblica accusa gli "agenti stranieri". Lo riporta rainews.it