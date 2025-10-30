Proteste dopo il voto

Secondo i risultati ufficiali annunciati il 27 ottobre dal consiglio costituzionale del Camerun, il presidente Paul Biya, 92 anni, ha ottenuto un ottavo mandato con il 53,66. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

POLITICA Regionali, Siorini chiama alla protesta: “Il vero voto sarà l’astensionismo” - Il leader dei Sovranisti sottolinea anche come, dietro l’apparente competizione, si nascondano accordi di potere preconfezionati. Da statoquotidiano.it

Proteste dopo il voto - In occasione delle elezioni amministrative del 4 ottobre, in Georgia si sono riaccese le proteste contro il partito filorusso e ultraconservatore Sogno georgiano (Sg), al potere dal 2012. Si legge su internazionale.it

Georgia, il premier promette ritorsioni dopo le proteste di ieri per il voto amministrativo - Il primo ministro Kobakhidze parla di "rappresaglie", il presidente della Repubblica accusa gli "agenti stranieri". Lo riporta rainews.it

