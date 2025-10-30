Proseguono le ricerche del sub disperso durante un' immersione alla Haven

Genovatoday.it | 30 ott 2025

Proseguono anche oggi le ricerche del sub scomparso ieri al largo di Arenzano.Le operazioni risultano particolarmente difficili a causa delle condizioni meteo marine proibitive (è in vigore l'allerta gialla), ragion per cui difficilmente nella prima mattinata potrà decollare l’elicottero della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

