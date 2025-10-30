Pronto soccorso pediatrico più accogliente

Lanazione.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conclusi i lavori di umanizzazione pittorica del Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia, un intervento promosso e finanziato da Abio. A seguito di tale intervento, gli ambienti sono stati trasformati in spazi narrativi e cromatici pensati per accogliere e per favorire il benessere dei piccoli, delle loro famiglie e degli operatori, in linea con le più recenti ricerche sul benessere psicologico in ambito sanitario. L’opera è stata realizzata dalla designer Sally Galotti, che da 27 anni contribuisce a rendere gli ambienti sanitari più attenti al benessere emotivo degli utenti. "Siamo felicissimi di questo traguardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pronto soccorso pediatrico pi249 accogliente

© Lanazione.it - Pronto soccorso pediatrico più accogliente

Altre letture consigliate

pronto soccorso pediatrico pi249Pronto soccorso pediatrico più accogliente - Conclusi i lavori di umanizzazione pittorica del Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia, un intervento promosso e finanziato da Abio. Come scrive lanazione.it

pronto soccorso pediatrico pi249Il Pronto soccorso pediatrico si colora e diventa sempre più accogliente: conclusi i lavori di umanizzazione pittorica - Conclusi all'ospedale Misericordia di Grosseto i lavori di umanizzazione pittorica al pronto soccorso pediatrico ... Da grossetonotizie.com

pronto soccorso pediatrico pi249Pronto soccorso pediatrico, ambienti sempre più accoglienti: al via il progetto pittorico - Il progetto di Abio Grosseto "Il bambino al centro" coinvolge anche il pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Misericordia ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pronto Soccorso Pediatrico Pi249