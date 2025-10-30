Pronto soccorso pediatrico più accogliente
Conclusi i lavori di umanizzazione pittorica del Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia, un intervento promosso e finanziato da Abio. A seguito di tale intervento, gli ambienti sono stati trasformati in spazi narrativi e cromatici pensati per accogliere e per favorire il benessere dei piccoli, delle loro famiglie e degli operatori, in linea con le più recenti ricerche sul benessere psicologico in ambito sanitario. L’opera è stata realizzata dalla designer Sally Galotti, che da 27 anni contribuisce a rendere gli ambienti sanitari più attenti al benessere emotivo degli utenti. "Siamo felicissimi di questo traguardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
