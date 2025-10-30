Fratelli d’Italia, oggi forza trainante del centrodestra e partito della premier Giorgia Meloni, torna al centro del dibattito politico con una nuova polemica che coinvolge l’europarlamentare Ilaria Salis. Il partito, nato nel 2012 e cresciuto fino a diventare una colonna del governo, fa parlare di sé per la dura presa di posizione contro l’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra. La tensione si accende dopo l’annuncio della visita di Salis a Bologna, dove ha deciso di partecipare a un’iniziativa organizzata dal collettivo Plat. Il gruppo occupa da giorni uno stabile in via Don Minzoni, diventato simbolo della battaglia per il diritto alla casa e nuovo terreno di scontro politico tra maggioranza e opposizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Pronti a denunciarla”. Fratelli d’Italia, l’annuncio shock: “Vediamo se ora si salva”