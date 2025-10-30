Pronostico Psv-Fortuna Sittard | una notte in testa

Psv-Fortuna Sittard è valida per l’undicesima giornata del campionato olandese: probabili formazioni, pronostico e dove vederla L’anticipo dell’undicesima giornata del massimo campionato olandese vede protagonista il Psv – secondo in classifica per via della differenza reti – contro il Fortuna Sittard. Una notte, almeno, in testa, per i padroni di casa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Con trenta gol segnati fino al momento, Perisic e compagni hanno il miglior attacco di tutto il campionato e le potenzialità offensive le hanno pure fatte vedere nel match contro il Napoli in Champions League: rifilarne sei alla truppa di Antonio Conte non è cosa da poco, anzi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

