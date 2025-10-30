Pronostico Psg-Nizza | vittoria e rivincita nonostante i problemi

Psg-Nizza è una partita dell’undicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Tre pareggi nelle ultime quattro uscite del campionato francese sono un campanello d’allarme per il Psg. Che non sta riuscendo in nessun modo, a differenza di quanto successo lo scorso anno, ad allungare. Tanti i problemi per Luis Enrique, soprattutto per via dei molteplici infortuni che stanno colpendo la sua squadra. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Adesso i pensieri sono per Doue, uscito anzitempo nella gara sul campo del Lorient per via di un problema muscolare che lo potrebbe tenere fuori per molto tempo dal terreno di gioco. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

