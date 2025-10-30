Pisa-Lazio è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Contro la Juventus, domenica scorsa, le numerose assenze non hanno impedito alla Lazio di prendersi la terza vittoria stagionale dopo quelle, sicuramente meno prestigiose, con Verona e Genoa. Un gol del croato Basic è bastato alla squadra di Maurizio Sarri per avere la meglio sui bianconeri e provocare indirettamente l’esonero dell’ex Tudor. Ancora una volta la solidità dei biancocelesti ha pagato dividendi: era già accaduto una settimana prima a Bergamo, quando la Lazio era riuscita a resistere agli assalti dell’Atalanta (0-0), portando via un prezioso punto dalla New Balance Arena. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Pisa-Lazio: all’Arena Garibaldi finisce sempre così