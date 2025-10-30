Palmeiras-LDU Quito è la semifinale di ritorno della Coppa Libertadores: pronostico, formazioni e dove vederla Gli ecuadoregni del Quito sono riusciti nell’impresa, la scorsa settimana, di fare tre gol al Palmeiras nella semifinale d’andata della Coppa Libertadores e quindi mettere una serie, serissima ipoteca, al passaggio del turno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non sarà facile, ovviamente, gestire il vantaggio nonostante sia di tre reti. E infatti alla fine dei 90minuti la vittoria, senza discussioni di sorta, se la dovrebbero prendere i brasiliani che, a dire il vero, sognano anche il colpaccio, quello grosso, quello che permetterebbe di fare una rimonta epica che in poche occasioni in questa manifestazione s’è vista. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Palmeiras-LDU Quito: vittoria sicura (ma non basta)