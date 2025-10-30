Getafe-Girona è una partita dell’undicesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Getafe decimo a soli due punti dalla zona Europa, Girona ultimi in classifica a quota 7 punti, la metà di quelli degli Azulones. Situazioni diametralmente opposte nella sfida che apre l’undicesima giornata della Liga, a pochi giorni dal turno di Coppa del Re. Per il Getafe la gara con il modestissimo Inter Valdemoro è stata poco più di un allenamento: è finita 11-0 con tanto di tripletta di Juanmi e doppietta dell’ex Roma Borja Mayoral. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Getafe-Girona: un punto per allontanare l’esonero