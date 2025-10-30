Pronostico e quote Taylor Harry Fritz – Alexander Bublik Parigi Masters 30-10-2025

Taylor Fritz, testa di serie numero 4, è entrato in tabellone solo al secondo turno nel quale ha sconfitto Aleksandar Vukic con un doppio 6-4, mentre Alexander Bublik ha prima battuto 6-4 6-3 Alexei Popyrin e poi Corentin Moutet per 6-3 7-5 in un’ora e 36 minuti ma convertendo solo due palle break su dieci. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Taylor Harry Fritz – Alexander Bublik, Parigi Masters 30-10-2025

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scusate il Pronostico, il podcast di Huddle Magazine dedicato ai pronostici delle partite NFL basandoci sulle quote dei bookmaker. Vai su Facebook

Il pronostico e le quote di Atalanta-Lazio! https://lazionews.eu/notizie/atalanta-lazio-pronostico-serie-a/… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #AtalantaLazio #pronostico #quote #bookmakers #SerieA #Atalanta #Lazio - X Vai su X

Psg-Bayern, al Mondiale una sfida che sa di finale di Champions: pronostico - Nel 2020 è stata la finale di Champions League, vinta dai tedeschi, adesso è il terzo quarto di finale del Mondiale per club, sicuramente il più affascinante e spettacolare perché in campo scenderanno ... Da gazzetta.it

Pronostico Barcellona-Atalanta, Gasp a caccia del colpo per gli ottavi: le quote del match - Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Lo riporta gazzetta.it