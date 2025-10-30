Pronostico Brighton-Leeds | c’è una cosa assicurata
Brighton-Leeds è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Cerca riscatto il Brighton dopo due sconfitte di fila tra campionato e Efl Cup. Cerca riscatto contro una squadra che dopo due sconfitte di fila, le solite, nello scorso fine settimana è riuscita a vincere contro il West Ham, una squadra quest’ultima in vera crisi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una vittoria preventivata, mai in discussione, che ha ridato un poco di fiato ai Whites che adesso sono lontani dalla zona rossa della classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
