Pronostico Bayern Monaco-Bayer Leverkusen | si tocca quota 15
Bayern Monaco-Bayer Leverkusen è una partita della nona giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nessuna come il Bayern Monaco. Stracciato anche il record del Milan. Quattordici vittorie di fila dall’inizio della stagione – solo sorrisi per i bavaresi – non era mai riuscito nessuno a farli. Uno strapotere tecnico, fisico, ed economico, che è sotto gli occhi di tutti. E se l’appetito vien mangiando la squadra di Kompany si vuole assolutamente abbuffare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tritatutto è forse il termine più consono per descrivere quello che stanno riuscendo a fare i campioni di Germania in carica in questo momento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
