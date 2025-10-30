Pronostico Bayern Monaco-Bayer Leverkusen | si tocca quota 15

Ilveggente.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen è una partita della nona giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nessuna come il Bayern Monaco. Stracciato anche il record del Milan. Quattordici vittorie di fila dall’inizio della stagione – solo sorrisi per i bavaresi – non era mai riuscito nessuno a farli. Uno strapotere tecnico, fisico, ed economico, che è sotto gli occhi di tutti. E se l’appetito vien mangiando la squadra di Kompany si vuole assolutamente abbuffare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tritatutto è forse il termine più consono per descrivere quello che stanno riuscendo a fare i campioni di Germania in carica in questo momento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico bayern monaco bayer leverkusen si tocca quota 15

© Ilveggente.it - Pronostico Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: si tocca quota 15

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pronostico bayern monaco bayerPronostico Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: si tocca quota 15 - Bayer Leverkusen è una partita della nona giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it scrive

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: dove vedere il match del 1 novembre in TV e in streaming - La sfida tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen si giocherà sabato 1 novembre alle 18. Lo riporta tag24.it

pronostico bayern monaco bayerBayern Monaco-Club Brugge: diretta live e risultato - Club Brugge di Mercoledì 22 ottobre 2025: formazioni e tabellino. Secondo calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Bayern Monaco Bayer