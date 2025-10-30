Pronostico Auxerre-Marsiglia | sfatato il tabù dello scorso anno

Auxerre-Marsiglia è una partita dell’undicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il gol preso al minuto 96 della sfida interna contro l’Angers ha di fatto chiuso la possibilità al Marsiglia di tornare almeno per qualche altro giorno in testa alla classifica. Un peccato mortale per la squadra di Roberto De Zerbi che adesso si ritrova ancora a dover rincorrere. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Conoscendo un poco il tecnico italiano non ci saremmo mai voluti trovare nello spogliatoio alla fine della gara di mercoledì sera. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Auxerre-Marsiglia: sfatato il tabù dello scorso anno

