Promozione Il Forte prende Bonini in mediana Mercoledì prossimo avrà l’ottavo di Coppa in casa
In Promozione è tornato sul mercato il Forte dei Marmi che ha pescato tra gli svincolati un rinforzo per il proprio centrocampo: si tratta di Luca Bonini, classe 2003 che porterà grinta e qualità alla mediana degli squali, comunque già ricca di elementi con capitan Lossi (che però è visto da mister Yuri Papi più come difensore), Del Soldato, Jonathan Bigini, Seriani, Niccolò Papi e il top-player Mattia Papi (fratello del tecnico). Cresciuto calcisticamente nel Poggioletto, Bonini ha poi vestito le maglie di Spezia, Carrarese e Capezzano, completando il suo percorso giovanile con la Massese, dove ha collezionato poi anche quattro stagioni in prima squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
