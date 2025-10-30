Programmi TV giovedì 30 ottobre 2025 | fiction e reality show

“Noi del rione sanità” su Rai 1, “Grande Fratello” su Canale 5, “Vendetta” su Rete 4. Guida ai programmi Tv della serata del 30 ottobre 2025. La serata televisiva di giovedì 30 ottobre 2025 si presenta ricca e variegata, con proposte capaci di soddisfare ogni tipo di pubblico. Rai 1 punta sulla fiction sociale con Noi del Rione Sanità, ambientata nel cuore di Napoli, mentre Rai 2 rilancia Ore 14 Sera in versione serale, con approfondimenti di cronaca e attualità. Su Rai 3 torna Splendida Cornice, lo show culturale di Geppi Cucciari che mescola ironia e divulgazione. Canale 5 propone una nuova puntata del Grande Fratello, tra dinamiche nella casa e commenti in studio, mentre Italia 1 opta per l’adrenalina pura con il film Vendetta, ambientato in un carcere ad alta tensione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

