Progettare le città insieme alle donne
I centri urbani sono costruiti pensando agli uomini, senza tener conto del livello di sicurezza (o d’insicurezza) percepito dalle abitanti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Convegno Lions e Architetti: progettare città per tutti a #Terni #Accessibilità #Architettura #ConvegnoLionseArchitetti #DIRITTI #disabilità #inclusione #LionsClub #urbanistica Vai su Facebook
Progettare le città insieme alle donne - I centri urbani sono costruiti pensando agli uomini, senza tener conto del livello di sicurezza (o d’insicurezza) percepito dalle abitanti. Lo riporta internazionale.it
Donne Insieme, 1995/2025 30 anni di solidarietà e rivoluzione gentile - Donne Insieme si è costituita nel 1995 ad Arezzo, una delle prime associazioni a tentare di dare una risposta tangibile alle prime ondate di immigrat@ nel nostro territorio. Secondo lanazione.it