Professione | coach esonerato Nel football universitario Usa farsi cacciare è ormai un lavoro ben pagato

“In un momento in cui milioni di persone rischiano di soffrire la fame e di perdere i benefici dell’assicurazione sanitaria, gli americani in difficoltà possono almeno consolarsi sapendo che gli allenatori di football universitario americani se la passano benissimo”. Anzi, di più – spiega il Guardian – ormai quella di coach esonerato a peso d’oro è un lavoro, “un’industria in piena espansione”. Domenica scorsa la LSU, l’Università della Louisiana ha sollevato Kelly dall’incarico di allenatore dopo che i suoi Tigers hanno subito una sonora sconfitta casalinga contro la Texas A&M, che li ha fatti uscire dalla classifica delle 25 migliori squadre di football universitario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Professione: “coach esonerato”. Nel football universitario Usa farsi cacciare è ormai un lavoro ben pagato

