Prodi tallona ancora la Schlein | Il Pd non vuole vincere La segretaria incassa e non si muove

Romano Prodi non molla la presa su Elly Schlein. Dopo le pesanti accuse rivolte alla segretaria dem dal salotto di Lilli Gruber ieri ha rilanciato sulla 9 a Circo Massimo. Per il prof di Bologna questo Pd è da rottamare, non è più riformabile dopo aver imboccata la strada della sinistra radicale scimmiottando i 5Stelle. Serve uno scatto, un cambio radicale dall’esterno. Prodi non molla: questa sinistra non vuole vincere. La proposta non è nuova ma nel pressing televisivo l’ex premier dice chiaramente che il Nazareno non vuole vincere. “Serve un soggetto esterno, di centro, riformista, che parli a quei pezzi di società imprese, ceto medio, cattolici a cui il Pd, così come è diventato, non riesce più a parlare”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Prodi tallona ancora la Schlein: “Il Pd non vuole vincere”. La segretaria incassa e non si muove

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

…e alla fine la corona del re è stata ritrovata!Grazie alla bravura e alla tenacia dei nostri prodi cavalieri, che: tra giochi medievali, rompicapi e indovinelli, si sono guadagnati anche dei dolcetti!Splendida mattinata immersi nel verde di Villa Maria a Pezzan d - facebook.com Vai su Facebook

Prodi affonda Schlein e il PD e smonta la solita retorica sul fascismo: “La democrazia non è a rischio” - Romano Prodi a Otto e Mezzo: critica la linea di Schlein e del PD, parla di centrosinistra in crisi e nega che la democrazia italiana sia a rischio. Da tag24.it

Romano Prodi spiazza Gruber e Schlein, i riformisti del Pd aspettano le elezioni: le ultime della politica - Romano Prodi spiazza Gruber e Schlein, i riformisti del Pd aspettano le elezioni: le ultime della politica, la nota di Bruno Tucci. Riporta blitzquotidiano.it

Pd: Prodi, 'se voglio mettere in discussione Schlein? Lasciamo stare...' - Romano Prodi risponde a Circo Massimo, in onda stasera sul Nove, a chi gli chiede se voglia mettere in discussione la segretaria del Pd ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it