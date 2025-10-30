Procura di Firenze | nuovo capo Rosa Volpe arriverà il 5 novembre
L'8 ottobre 2025 è stata eletta dal plenum del Csm con 18 voti, prevalendo sull'altro candidato Alberto Liguori, procuratore di Civitavecchia. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Approfondisci con queste news
La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Marcello Dell'Utri e per la moglie Miranda Ratti, nel mirino i bonifici di Berlusconi #Italia - facebook.com Vai su Facebook
#Juorno #CSM sfida a due per la #Procura di #Firenze, in corsa #RosaVolpe e #AlbertoLiguori - X Vai su X
Rosa Volpe è la nuova Procuratrice capo di Firenze - La sua nomina è stata decisa questa mattina dal plenum del Csm, che l’ha votata con 18 voti contro i 13 ottenuti da Alberto Liguori, attuale ... Secondo rainews.it
La nomina del plenum del Csm. La procura di Firenze diventa Rosa. Volpe prima donna a capo dei pm - Rosa Volpe, 65 anni, campana di Giffoni Sei Casali, in magistratura dal 1986, ha messo d’accordo quel plenum del Csm che, la volta ... Segnala lanazione.it
Il capo della polizia in Questura: "Divieto di trasferte sempre motivato con grande senso di responsabilità" - Vittorio Pisani ha incontrato il questore Barilaro ed è intervenuto sulle misure prese verso la tifoseria nerazzurra. Scrive msn.com