Procura di Firenze | nuovo capo Rosa Volpe arriverà il 5 novembre

Firenzepost.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'8 ottobre 2025 è stata eletta dal plenum del Csm con 18 voti, prevalendo sull'altro candidato Alberto Liguori, procuratore di Civitavecchia. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

