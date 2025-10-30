Processo Nada Cella le richieste della pm | Ergastolo per Cecere e una condanna a 4 anni per Soracco

Le richieste della pm Gabriella Dotto al termine della requisitoria del processo. La sentenza è attesa per il 18 dicembre. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Processo Nada Cella, le richieste della pm: “Ergastolo per Cecere e una condanna a 4 anni per Soracco”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Processo Nada Cella, la pm: “Indizi chiari, Cecere responsabile del delitto e Soracco manipolatorio” - X Vai su X

HIBA ABU NADA Hiba Abu Nada nasce a La Mecca nel 1991. Laureata in biochimica a Gaza, effettua poi un master in nutrizione clinica. Oltre ai suoi studi scientifici diviene poetessa, un delle più celebri e riconosciute in Palestina. Nel 2017 pubblica il suo pri - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Nada Cella, le richieste della pm: “Ergastolo per Cecere e una condanna a 4 anni per Soracco” - Le richieste della pm Gabriella Dotto al termine della requisitoria del processo. Segnala ilsecoloxix.it

Processo Cella, oggi le richieste di condanna per Cecere e Soracco - Il processo si era aperto a febbraio, Soracco ha fatto dichiarazioni spontanee in aula mentre la Cecere non si è mai presentata ... primocanale.it scrive

Delitto Nada Cella: chiesto l'ergastolo per Anna Lucia Cecere e quatto anni per Soracco - La pm ha chiesto l'ergastolo per Anna Lucia Cecere, accusata di omicidio, e quattro anni per il commercialista Marco Soracco, accusato di favoreggiamento ... Segnala genovatoday.it