Occhio alla data del 3 novembre, quando LinkedIn, noto social network professionale in cui caricare il proprio curriculum, comincerà a utilizzare i dati dei propri utenti per istruire e potenziare la propria Intelligenza artificiale generativa. Una notizia che ha destato non poche preoccupazioni, specie per quanto riguarda il rispetto della privacy. Sul caso si è espresso proprio lo stesso Garante. La stessa LinkedIn ha spiegato in un comunicato la propria necessità di agire in tal senso. La piattaforma dovrà addestrare la propria IA, e per fare questo saranno impiegati alcuni dati appartenenti agli utenti del sito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Privacy, dal 3 novembre LinkedIn userà i dati degli utenti per addestrare la sua IA