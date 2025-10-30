Principe di Piemonte in pochi giorni due prestigiosi riconoscimenti | Michelin e Gambero Rosso

Viareggio, 30 ottobre 2025 – Il Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, 5stelle lusso dell’ospitalità dalla struttura imponente e architettonicamente stupefacente, è l’unica realtà che in pochi giorni ha archiviato due prestigiosissimi riconoscimenti: le due Chiavi Michelin e le Tre Forchette del Gambero Rosso 2026 nella Guida ai migliori ristoranti d’Italia. Le due Chiavi Michelin sono frutto di un’attenta analisi compiuta dagli ispettori in una selezione di hotel che conta oltre 7000 strutture in 125 Paesi. Il riconoscimento premia le strutture che offrono i soggiorni più straordinari in base cinque principi: l’eccellenza nell’architettura e nel design degli interni, l’individualità, la personalità e l’autenticità della struttura, la qualità e solidità del servizio, del comfort e della manutenzione, la rilevanza della struttura nel contesto locale e la coerenza tra il prezzo e l’esperienza offerta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

