Primo trapianto al mondo di arteria polmonare dove è stato eseguito e perché

Dilei.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è trattato del primo intervento al mondo di questo tipo: un trapianto di arteria polmonare su una paziente oncologica. Ad effettuarlo è stata un’equipe specializzata dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma. Non era mai accaduto prima e, secondo gli esperti, rappresenta una svolta storia per la chirurgia toracica. L’obiettivo era cercare di salvare una donna di più di 70 anni affetta da tumore al polmone. Il primo trapianto di questo tipo al mondo. Alla paziente, over 70, era stata diagnosticata una neoplasia al polmone, che aveva attaccato anche l’arteria polmonare sinistra. 🔗 Leggi su Dilei.it

