E leganza, complicità e cristalli: Venus Williams e Andrea Preti hanno scelto la notte hollywoodiana per il loro primo red carpet ufficiale da marito e moglie. L’evento? L’inaugurazione della mostra Swarovski Masters of Light, un appuntamento imperdibile che riunisce star della moda, dello sport e dello spettacolo. Venus Williams diventa una Barbie. E a 45 anni sta per tornare agli US Open X Leggi anche › Venus Williams e Andrea Preti: tutto quello che sappiamo sul matrimonio a Ischia Venus Williams e Andrea Preti, primo red carpet da sposati. Venus Williams, 45 anni e sette titoli del Grande Slam in bacheca, ha sfoggiato un power suit black and white: blazer scollato con revers in seta bianca, senza nulla sotto, e pantaloni coordinati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Primo evento pubblico da marito e moglie durante l'evento Swarovski Masters of Light. I due, mano nella mano, hanno regalatosorrisi e sguardi complici ai fotografi