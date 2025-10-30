Primo al mondo di arteria polmonare al Sant’Andrea Roma-Sapienza
(Adnkronos) – Un'operazione unica al mondo nel suo genere, il trapianto di una arteria polmonare associato all'asportazione dell'intero polmone di sinistra, è stata portare a termine all'Ao Sant'Andrea-Sapienza di Roma da un team della Chirurgia toracica. L'intervento durato 4 ore e 30 minuti è avvenuto il 17 luglio scorso e la paziente, over 70, dopo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
