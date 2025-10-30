Prime Video | le novità di novembre 2025! Tutti i film e le serie in arrivo su Amazon in Italia!

Amazon ha comunicato ufficialmente tutti i film e le serie  Amazon Originals, e non solo, in arrivo in Italia su  Prime Video  nel mese di novembre 2025. Ecco l’elenco, che vi ricordiamo potrebbe subire delle variazioni, delle novità in arrivo nel mese di novembre 2025 su Prime Video. Serie Tv e Film Originals in arrivo su Prime Video in Italia a novembre 2025. 5 novembre:  Alla ricerca di Joy di Tyler Perry   Film. 6 novembre:  The Traitors Italia   Serie TV Stagione 1 6 episodi, gli ultimi 2 disponibili dal 6 novembre. 7 novembre:  Maxton Hall – Il mondo tra di noi  Serie TV Stagione 2 6 episodi, i primi 3 disponibili dal 7 novembre, e i successivi disponibili uno ogni settimana fino al 28 novembre. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

