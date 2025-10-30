Prima sconfitta stagionale per la Tav Treviglio | Vicenza vince 79-74
La TAV Treviglio incappa nel primo stop stagionale a Vicenza al cospetto di una formazione che si conferma imbattibile sul parquet amico (5 vinte su 5). I biancoverdi, in una gara dove non sono riusciti a dare continuità nei 40? di gioco, perdono 79-74, rendendo vana la performance realizzativa di Rubbini (35 punti). Al Palasport di Vicenza, il quintetto d’avvio di Villa è composto da Morina, Rubbini, Rossi, Taflaj e Anaekwe. L’allenatore dei veneti, Ghirelli, oppone Pisano, Gasparin, Da Campo, Preti, Uclés Belmonte. Anaekwe sblocca il punteggio, poi si fa fischiare il terzo fallo al 4?, con Da Campo che firma il +7: 11-4. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
