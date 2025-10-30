Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan il problema del 9 | Giménez rischia l’addio
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 30 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
La prima pagina de L'Unione Sarda di giovedì 30 ottobre Acquista qui la tua copia: https://t.ly/KehQ7 Vai su Facebook
Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 23/10/2025. Gli aggiornamenti su https://lastampa.it https://lastampa.it/edicola/edicola.jsp?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… - X Vai su X
L'apertura della Gazzetta: "Scappanapoli. Frenata Milan" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre così stamattina in prima pagina dopo gli anticipi della nona giornata di Serie A che si sono giocati ieri sera: ... Secondo milannews.it
Serie A: Inter travolgente, Fiorentina ko 3-0. Chivu aggancia il Milan, Juve pronta a ripartire con Spalletti - Chivu aggancia il Milan, Juve pronta a ripartire con Spalletti Prima pagina de La Gazzetta dello Sport dedicata all’Inter, che dopo ... Scrive tuttojuve.com
Litigi e polemiche, Gazzetta dello Sport apre con Napoli-Inter: "Cima al veleno" - Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Da tuttonapoli.net