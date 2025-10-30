Prima Categoria - Il portiere e il bomber protagonisti della squadra L’Audace Galluzzo vola con Volpi-Di Tommaso

Due giocatori top e una squadra di alta qualità fanno volare l’Audace Galluzzo di mister Francesco Perini. La società gialloblù con 5 vittorie e 1 pareggio è in fuga solitaria in testa al girone C del campionato di Prima categoria. I riflettori sono puntati su Pietro Volpi, eccellente portiere specializzato nel parare i rigori e Giovanni Di Tommaso, un bomber fantastico di 44 anni a dimostrazione che il fiuto per il gol non ha età. Ecco le loro schede, da Guinness dei Primati, e tutto il Galluzzo ha sogni di gloria. Pietro Volpi, portiere nato il 14 settembre 2000 alla seconda stagione con la maglia dell’Audace Galluzzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

