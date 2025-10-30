Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 30 Ottobre 2025, è pari a 0,325 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 34,71 €MWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 10,7 kWhSmc (1 MWh = 93,46 Smc). Il PSV rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una certa volatilità, ma con una tendenza leggermente rialzista rispetto ai minimi di metà ottobre. Dopo aver toccato valori intorno a 0,294 €Smc (pari a circa 31,37 €MWh) tra l’11 e il 12 Ottobre 2025, il prezzo ha registrato una risalita, superando la soglia di 0,320 €Smc negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

