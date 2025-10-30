Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas naturale significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base ai consumi familiari. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 30 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi