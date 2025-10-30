Prezzo gas al metro cubo oggi
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas naturale significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base ai consumi familiari. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 30 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Offerte Luce & Gas Eni ed Enel a ottobre 2025: prezzo fisso e indicizzato - Enel Energia, sempre a ottobre 2025, propone ai consumatori italiani il prodotto Enel Fix Web Luce e Gas. Si legge su facile.it
3 offerte gas a prezzo fisso ad ottobre 2025: cosa considerare nella scelta - La nostra simulazione per trovare le offerte Gas a prezzo fisso convenienti a ottobre 2025 riguarda una famiglia di 3 persone che vive a Torino e che ha un consumo mensile di gas di 133,33 Smc. Scrive facile.it
Bollette gas, a marzo i prezzi della maggior tutela scendono del 9,9% su mese - Per il mese di marzo 2025 il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo del servizio a maggior tutela si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, registrando un calo del 9,9% ... Si legge su ilgiornale.it