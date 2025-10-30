Previsti alcuni divieti in centro per l' evento Villaggio Coldiretti

30 ott 2025

Un'apposita ordinanza del Comune di Pescara prevede alcuni divieti per lo svolgimento dell'eventoVillaggio Coldiretti” in programma nel centro della città.La manifestazione è prevista da venerdì 31 ottobre a domenica 1 novembre.Allo scopo di permettere lo svolgimento dell'evento denominato che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

