N on si tratta di inseguire la perfezione o di combattere ogni ruga, ma di accompagnare la pelle nel tempo preservandone salute, funzionalità ed estetica. È questo l’approccio della Skin Longevity, il nuovo metodo consigliato dai dermatologi per un invecchiamento sano e consapevole. L’obiettivo non è fermare il tempo, ma supportare i naturali meccanismi di riparazione della pelle, rallentando quelli degenerativi e mantenendo una pelle luminosa e forte anche il passare degli anni. Ma come si applica concretamente questo approccio? Secondo la maggior parte dei dermatologi esperti in Skin Longevity, tutto si fonda su alcuni piccoli gesti quotidiani fondamentali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Prevenire, rigenerare, nutrire e vivere sano: ecco come trattare la tua pelle per un invecchiamento sano e consapevole