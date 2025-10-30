Presentazione del libro Effetto camera da letto di Antonio Santoro
Mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 18.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, al Palazzo della Prefettura in Corso Vittorio Emanuele, si terrà la presentazione del libro “Effetto camera da letto” di Antonio Santoro, edito da Scuderi. Il volume reca la prefazione del giornalista Rai. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
