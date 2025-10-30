Presentazione del libro Effetto camera da letto di Antonio Santoro

Avellinotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 18.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, al Palazzo della Prefettura in Corso Vittorio Emanuele, si terrà la presentazione del libroEffetto camera da letto” di Antonio Santoro, edito da Scuderi. Il volume reca la prefazione del giornalista Rai. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Effetto Topofilia®”: a Sansepolcro la presentazione del libro di Roberta Rio - Arezzo, 18 april 2025 – “Effetto Topofilia®”: a Sansepolcro la presentazione del libro di Roberta Rio, giovedì 8 maggio alla Biblioteca Comunale Dionisio Roberti. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Presentazione Libro Effetto Camera