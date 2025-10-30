Presentazione del catalogo Marino Marini In dialogo con l' uomo a cura di Alberto Fiz Alessandro Sarteanesi Magonza
Arezzo, 30 ottobre 2025 – Venerdì 31 ottobre alle 18.30, nella sede della Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea di Arezzo, si svolge la presentazione del catalogo dedicato alla grande mostra Marino Marin i. In dialogo con l'uomo, e per l'occasione, alle 21 è prevista una visita guidata dell'esposizione, aperta straordinariamente fino alle 23, per un momento di approfondimento e condivisione. Alla presentazione intervengono il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, il direttore della Fondazione Guido d'Arezzo Lorenzo Cinatti, la co-curatrice della mostra Moira Chiavarini, il coordinatore scientifico e co-curatore del catalogo Alessandro Sarteanesi e lo storico dell'arte Michele Amedei, con la partecipazione della Fondazione Marino Marini (info su: fondazioneguidodarezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
IN ATTESA DI DEFINIRE LA LOCATION PER LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO CATALOGO D’ARTE CONTEMPORANEA. Vi mostro quello dedicato a Visioni contemporanee, ESPRESSIONI D’ARTE sarà molto simile a livello di qualità. casa editrice @edi - facebook.com Vai su Facebook
Presentazione del catalogo Marino Marini. In dialogo con l'uomo a cura di Alberto Fiz, Alessandro Sarteanesi Magonza - 30, Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea, una serata dedicata alla figura di Marino Marini, tra i maggiori artisti del Novecento ... Segnala lanazione.it
Marino, moderno e severo - Doppia come lo specchio in cui si riflettono le sue “passioni visive”. Da exibart.com
Il genio artistico di Marino Marini al Forte di Bard - "Un mondo di cavalli e cavalieri, di guerrieri e antiche divinità, di giocolieri e danzatrici". Segnala ansa.it