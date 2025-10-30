Arezzo, 30 ottobre 2025 – Venerdì 31 ottobre alle 18.30, nella sede della Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea di Arezzo, si svolge la presentazione del catalogo dedicato alla grande mostra Marino Marin i. In dialogo con l'uomo, e per l'occasione, alle 21 è prevista una visita guidata dell'esposizione, aperta straordinariamente fino alle 23, per un momento di approfondimento e condivisione. Alla presentazione intervengono il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, il direttore della Fondazione Guido d'Arezzo Lorenzo Cinatti, la co-curatrice della mostra Moira Chiavarini, il coordinatore scientifico e co-curatore del catalogo Alessandro Sarteanesi e lo storico dell'arte Michele Amedei, con la partecipazione della Fondazione Marino Marini (info su: fondazioneguidodarezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presentazione del catalogo Marino Marini. In dialogo con l'uomo a cura di Alberto Fiz, Alessandro Sarteanesi Magonza