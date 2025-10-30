Presentata la settima edizione del Foiano Book Festival
Arezzo, 30 ottobre 2025 – Dal 5 novembre al 4 dicembre un mese di cultura, concerti e spettacoli con protagonista il libro e un filo conduttore che rimanda a Italo Calvino ed al suo mondo cristallino e sospeso, dove ogni parola è un passaggio e ogni storia una soglia da varcare: è la settima edizione del Foiano Book Festival. Prenderà ufficialmente il via mercoledì 5 novembre, alle ore 17.00, presso la Galleria Furio Del Furia a Foiano della Chiana ( Arezzo) con un evento speciale già sold out. Protagonista dell'apertura sarà Dario Brunori (Brunori Sas), tra i più amati cantautori italiani, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, noto per la sua capacità di fondere ironia e poesia in testi di rara profondità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
