Presenta la prima Comunità Energetica Rinnovabile

Riminitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il percorso che porterà alla nascita della prima Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Rimini, un progetto innovativo che unisce cittadini, imprese e amministrazione comunale nella produzione e condivisione di energia pulita. Un passo concreto verso una città più sostenibile. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

