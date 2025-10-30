Presenta la prima Comunità Energetica Rinnovabile
Prosegue il percorso che porterà alla nascita della prima Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Rimini, un progetto innovativo che unisce cittadini, imprese e amministrazione comunale nella produzione e condivisione di energia pulita. Un passo concreto verso una città più sostenibile. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
