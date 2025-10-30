Prenotavano b&b e li affittavano come case | la truffa scoperta a Roma

Prenotavano un b&b, pubblicavano l'annuncio su un portale specializzato per la ricerca di case in affitto e si spacciavano come proprietari dell'immobile. Poi mostravano l'abitazione alla vittima di turno e incassavano quattro mesi di caparra, più le spese di condominio. Una volta versato il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Affittavano case e ville in nero, scoperti dieci evasori a Grosseto - La Guardia di finanza ha contestato in totale la mancata dichiarazione di oltre 500mila euro e anche il mancato pagamento del canone speciale tv Grosseto, 7 agosto 2024 – Affittavano case o ville, sia ... Riporta lanazione.it

Senigallia, affittavano in nero le case per l’estate: proprietari traditi dagli annunci social. Ecco come sono stati scoperti - Traditi dai social i proprietari di immobili abusivi, intenti ad affittare le case per le vacanze. corriereadriatico.it scrive

Furbetti molto ’popolari’. Affittavano ai turisti le case del Peep: beccati - force dell’amministrazione comunale "Nessuna caccia alle steghe, ma il fenomeno dilaga e va contrastato". Segnala ilrestodelcarlino.it