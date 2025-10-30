Premio Valerio Gentile | al via la 28esima edizione del concorso di canto lirico

FASANO - Dove una voce si è spenta, continua a fiorire un coro di nuovi talenti. Torna il premio internazionale di canto lirico "Valerio Gentile", giunto alla 28esima edizione e dedicato alla memoria del giovane studente di canto scomparso prematuramente a soli 17 anni nel 1993. L'appuntamento è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

