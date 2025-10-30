Premio letterario per Le tre vite di Lisa un riconoscimento dedicato alla voglia di lottare contro le consorterie

Oggi 30 ottobre alle ore 16 presso la Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato intitolata a Giovanni Spadolini in piazza della Minerva a Roma sentiremo la profonda emozione di ricevere un riconoscimento alla nostra testimonianza Tra pochissimi giorni, il 3 novembre, cadrà il 5. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Premio letterario per "Le tre vite di Lisa", un riconoscimento dedicato alla voglia di lottare contro le consorterie

