Premio letterario Lungofiume | tutti i vincitori dell’edizione 2025

Tante emozioni e una chiesa gremita per il Premio Lungofiume – Poesia e Narrativa 2025. A vincere la quarta edizione sono stati, per la sezione Narrativa, Maurizio Gazzarri, primo con il racconto "Basaglia", selezionato anche dal regista e presidente del premio Massimo Corevi per diventare un cortometraggio. Al secondo posto si è classificata Maria Cristina Capaccioli (nella foto) con "Per Marah", un racconto di memoria e denuncia che intreccia le vite di due coetanee – quella dell’autrice e di Mara Abu Zuhri, la giovane palestinese morta a Pisa dopo essere stata evacuata da Gaza. Terzo posto per Gabriella Volpi con "La regola del muretto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

