Premio Agenda Digitale 2025 nel Piacentino spiccano Sarmato e Gossolengo

Copertura di banda larga e ultra-larga, disponibilità di fibra ottica, competenze digitali della popolazione e dei dipendenti comunali, utilizzo di servizi online da parte delle cittadine e dei cittadini, digitalizzazione dei procedimenti amministrativi: sono 20 Comuni, 1 Provincia, 1 Città. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Scopri altri approfondimenti

: il Comune di Guastalla tra i comuni e le unioni più digital e innovativi dell'Emilia-Romagna! Oggi, 29 ottobre, presso Filla - Parco della Montagnola a Bologna, si è svolta la 4ª edizione del Premio Agenda Digitale, un event - facebook.com Vai su Facebook

#Innovazione. Transizione digitale, consegnato oggi a #Bologna il Premio Agenda Digitale a 24 enti locali dell’ #EmiliaRomagna. L’assessora Mazzoni: “Un riconoscimento a capacità di usare nuove tecnologie per sviluppo dei territori” La #notizia - X Vai su X

A Bagno di Romagna e Roncofreddo il premio “Agenda digitale” - I Comuni di Roncofreddo e Bagno di Romagna sono stati premiati ieri a Bologna in occasione della quarta edizione del “Premio Agenda digitale”. corrierecesenate.it scrive

Transizione digitale: premiata la Provincia di Rimini, unica in Regione - Il riconoscimento per il maggiore incremento Desier nel 2025 in rapporto a quello registrato nel 2024 va invece a Ferrara come Comune capoluogo, all’Unione ... Da chiamamicitta.it

Premio Agenda Digitale 2025 a 24 enti locali dell’Emilia-Romagna - larga, disponibilità di fibra ottica, competenze digitali della popolazione e dei dipendenti ... Segnala msn.com