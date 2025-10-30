Alla fine la decisione è arrivata. Regione Toscana ha dato ufficialmente il via libera all’asfaltatura della strada di crinale in Pratomagno, opera contestata da una rete di associazioni e comitati che da oltre un anno si oppone all’intervento. Superata la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza Ambientale, si potrà così procedere con l’asfaltatura, seppur parziale: invece dei 12 chilometri inizialmente previsti, il getto di bitume ne interesserà soltanto 3, principalmente a cavallo dei comuni di Montemignaio e Castel San Niccolò. Prenderà dunque il via il progetto di riqualificazione della viabilità del Pratomagno attraverso interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei tratti di strada individuati dall’ente regionale e in cui è ricompreso parzialmente il sito Natura 2000 e adiacente alla Riserva Statale di Vallombrosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pratomagno, c’è il via libera. La strada verrà asfaltata. Decisione della Regione