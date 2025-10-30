Pratola Serra la Corte dei Conti approva il Piano di Riequilibrio del comune

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Pratola Serra rendono noto che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania, riunitasi in data 29 ottobre, ha espresso parere favorevole in merito al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune.Restiamo ora in attesa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

