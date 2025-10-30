Pranzi e cene all’istituto Olivetti Apre il ristorante degli studenti

Torna il ristorante didattico “Olivettando” gestito dagli studenti dell’ istituto Olivetti che tre volte alla settimana, per il nono anno, aprono la sala ristorante della loro scuola alla città. Riservando un tavolo, chiunque può accedere per assaggiare i manicaretti preparati dai ragazzi, sotto l’occhio vigile dei docenti, chef esperti del territorio. Quest’anno le prenotazioni vengono prese solo online https:scuolaolivettimonza.altervista.orgindex.php, per il pranzo del martedì e giovedì alle 12.30 e per la cena del mercoledì alle 19.30. Per i pranzi si avvicendano durante l’anno gli studenti di 18 classi fra terze e quarte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pranzi e cene all’istituto Olivetti. Apre il ristorante degli studenti

