Pradè | Inter fortissima non era la nostra partita

Inter News 24 Le parole di Daniele Pradè, dirigente della Fiorentina, dopo la sconfitta per 3-0 in Serie A contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito. L’umore in casa Fiorentina è sicuramente nero dopo l’avvio di campionato più deludente della sua storia, come dimostrato dalla netta sconfitta subita ieri sera contro l’ Inter. Un pesante 3-0 che ha ulteriormente accentuato le difficoltà della squadra, che fatica a trovare la giusta continuità. Dopo il fischio finale, Daniele Pradè, direttore sportivo del club viola, ha commentato la situazione ai microfoni ufficiali della società, esprimendo tutta la sua preoccupazione per i risultati e la prestazione della squadra, consapevole della necessità di un immediato cambio di rotta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pradè: «Inter fortissima, non era la nostra partita»

Scopri altri approfondimenti

ULTIM’ORA Si chiamava Paolo Saibene l'uomo di 81 anni che questa mattina è stato investito e ucciso dal secondo portiere dell'Inter Josep Martinez L’81enne, a bordo di una carrozzina elettrica a quattro ruote, aveva appena lasciato la pista ciclabile trova - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Chivu incrocia le dita per Thuram e svela sul ‘giallo’ Frattesi: “C’era un problema” - Nerazzurri sul velluto, trascinati dalle invenzioni di Thuram e dalle reti del solito Lautaro Martinez. Riporta calciomercato.it

Inter, Dimarco rincara: "Uscendo sempre al 60' era difficile migliorare la condizione" - Alla viglia dell’esordio casalingo nella competizione con lo Slavia Praga, Federico Dimarco ne parla così in conferenza stampa: “Parliamo ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Inter, Lautaro: "Era importante restare in scia-Scudetto. Lasciate tranquillo Esposito" - 0 a Cagliari con i gol di Lautaro Martinez e Dimarco, trovando la terza vittoria consecutiva fra campionato e Champions. Come scrive tuttomercatoweb.com