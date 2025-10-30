Pozzuoli prorogata al 30 novembre 2025 la scadenza dei canoni patrimoniali

Differimento del termine per il pagamento dei canoni patrimoniali degli alloggi ERP e dei locali commerciali comunali. Al fine di consentire agli uffici comunali competenti di completare le operazioni di adeguamento e garantire la necessaria assistenza agli utenti, l’Amministrazione Comunale  ha disposto il posticipo della scadenza dei pagamenti dei canoni patrimoniali  relativi agli  alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)  e ai  locali commerciali comunali. Il termine, inizialmente previsto per il 31 ottobre 2025, è  differito al 30 novembre 2025,  senza applicazione di maggiorazioni o interessi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

