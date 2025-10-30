Pozzuoli prorogata al 30 novembre 2025 la scadenza dei canoni patrimoniali
Differimento del termine per il pagamento dei canoni patrimoniali degli alloggi ERP e dei locali commerciali comunali. Al fine di consentire agli uffici comunali competenti di completare le operazioni di adeguamento e garantire la necessaria assistenza agli utenti, l’Amministrazione Comunale ha disposto il posticipo della scadenza dei pagamenti dei canoni patrimoniali relativi agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e ai locali commerciali comunali. Il termine, inizialmente previsto per il 31 ottobre 2025, è differito al 30 novembre 2025, senza applicazione di maggiorazioni o interessi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
