Pozzuoli la Poesia Stregata | Halloween tra versi e mistero
Pozzuoli si prepara a vivere un Halloween letterario e incantato con “La Poesia Stregata 3”, l’evento organizzato dall’associazione culturale Sulla Rotta del Mito, in collaborazione con La Rosa e il Libro. L’appuntamento è fissato per venerdì 31 ottobre 2025 alle ore 18:30 presso il Bar Ristorante “Akademia”, in Via Lucrino Averno 1, Rotonda Cavani, nel . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
